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Воспитанник уфимского клуба Александр Родионов подписал контракт с «Уралом»

10:41, 31.07.2018

Блокирующий Александр Родионов подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба.

Соглашение с Родионовым рассчитано на один год.

Воспитанник уфимского клуба последние два сезона провел в высшей лиге «А», выступая за челябинское «Динамо». В сезонах 2014/15 и 2015/16 Родионов был четвертым блокирующим «Урала», сыграв в Суперлиге восемь матчей.

Напомним, ранее еще один уфимский воспитанник — доигровщик Александр Мочалов также подписал контракт с «Уралом» сроком на один год.

По итогам прошлого сезона уфимский «Урал» занял 9 место в чемпионате мужской российской Суперлиги.

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