Александр Мочалов снова в «Урале», Абрамов и Дорофеев играют в пляжный волейбол

Волейболисты уфимского «Урала» отправились на третий этап чемпионата России по пляжному волейболу. Он состоится в Ярославле с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба башкирского клуба.



В составе уфимской команды под руководством Радика Каримова два игрока: Андрей Абрамов и Алексей Дорофеев.

Тем временем доигровщик Александр Мочалов подписал контракт с «Уралом». Соглашение рассчитано на один год.



Воспитанник башкирского волейбола в начале карьеры играл за уфимский «Энергетик» (1999—2005), а затем выступал в Суперлиге за «Урал» (2005—2010).

Мочалов защищал цвета краснодарского «Динамо» (2009—2011, 2012/13), нижегородской «Губернии» (2011/12), казанского «Зенита» (2013/14), кемеровского «Кузбасса» (2014/15), красноярского «Енисея» (2015—2017) и самарской «Новы» (2017/18).



В Суперлиге Александр сыграл 254 матча, а в сезоне 2013/14 стал чемпионом России в составе «Зенита».



Линию доигровщиков «Урала» в предстоящем сезоне составят Мочалов, Олег Антонов, Андрей Титич и Егор Феоктистов.