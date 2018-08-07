Госдума расширит формат парламентских слушаний по проекту о пенсионных изменениях

Формат парламентских слушаний по законопроекту об изменениях пенсионной системы расширят. Первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников.



«Учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания», — передает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что в слушаниях примут участие члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов.

Ранее сообщалось, что слушания по резонансному правительственному законопроекту пройдут в Госдуме 21 августа.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.

