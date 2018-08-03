Госдума проведет 21 августа парламентские слушания о пенсионной реформе

21 августа Государственная дума проведет парламентские слушания по пенсионной реформе. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.