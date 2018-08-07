Дольщики «ФОНа» вышли к кабмину и требуют встречи с Нигматуллиным

Фото: Василя Ширшова

Дольщики ЖК «МЧС» (застройщик «ФОН») вышли к кабинету министров РТ, требуя встречи с вице-премьером Рустемом Нигматуллиным. Преимущественно собрались представители второго дома комплекса, где недавно произошел скандал по причине простоя подрядчика и демонтажа оплаченного деньгами дольщиков башенного крана. СК «Атлант» отказался возвращать людям собранные ими средства, хотя монолитные работы на долгострое так и не начал. О проблеме люди докладывали в приемную Нигматуллина и руководству республиканского фонда поддержки дольщиков (ФПД, — прим.ред.), но пока безрезультатно.

— Мы очень взволнованы этой ситуацией с краном, что власти самоустранились от решения наших проблем. Звонили в приемную Нигматуллина, и в Минстрой, и в исполком. Все обещали разобраться, но потом на связь никто не вышел. Поэтому мы были вынуждены пойти на крайние меры, пришли на прием к Нигматуллину, раз он руководитель штаба по вопросам обманутых дольщиков. Сегодня как раз приемный день, хотели с ним лично встретиться. Все чиновники нам обещали, что подрядчик и кран будут работать, но помощи извне нам не было оказано. И мало того, кран забрали, подрядчик отказывается возвращать нам деньги, — рассказал представитель инициативной группы дольщиков 2-го дома «МЧС» Леонид Фоминых.

По словам мужчины, из 7 миллионов рублей, собранных на монолитные работы, подрядчик согласился вернуть лишь 3 миллиона. Всего на импровизированную встречу у кабмина пришло около полусотни покупателей квартир в долгостроях «ФОНа». Люди собирали подписи и просили пропустить на встречу с Рустемом Нигматуллиным. Кроме дольщиков 2-го дома «МЧС» пришли представители и 4-го дома комплекса. Пообщаться с собравшимися вышли глава ФПД Иван Новиков и замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев. Тем не менее люди пока не расходятся, в надежде все-таки попасть на прием к вице-премьеру.

Ранее «Реальное время» сообщало, что со стройки «МЧС» увезли башенный кран.