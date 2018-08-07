В Казани установят бюст Виталия Копылова

В Казани появится бюст Виталия Копылова — гендиректора КАПО им. Горбунова в 1973—1994 годах. Его установят на пересечении улиц Копылова и Побежимова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, предложение об установке бюста поступило от Минкультуры, Минпромторга РТ и КАПО им. Горбунова.

Ранее в Казани установили памятник Хание Фархи.