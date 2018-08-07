Новости общества

18:26 МСК
Новости раздела
Общество

В Оренбуржье могут ввести пониженную ставку по налогу на прибыль организаций

16:57, 07.08.2018
В Оренбуржье могут ввести пониженную ставку по налогу на прибыль организаций
Фото: zaksob.ru

В Оренбургской области могут ввести пониженную ставку по налогу на прибыль организаций.

На ближайшем заседании Заксобрания региона комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству готов вынести проект закона о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к управляющим компаниям индустриальных парков в области.

«Законы, касающиеся промышленной политики, не должны носить рамочный характер: без детализации, без конкретной программы это будет пустым занятием. Надо искать дополнительные формы стимулирования предпринимательства, информировать о них», — отметил глава комитета Андрей Аникеев.

Добавим, что в Оренбуржье находится единственный индустриальный парк, который включен в федеральный реестр, получает поддержку федерального центра и в качестве приоритетного инвестиционного проекта имеет льготу по уплате налога на имущество организаций — это «Оренбургский пуховый платок».

Напомним, ранее в Госдуме поддержали исключение движимого имущества из объектов налогообложения.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты