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В Госдуме поддержали исключение движимого имущества из объектов налогообложения

19:17, 10.07.2018
В Госдуме поддержали исключение движимого имущества из объектов налогообложения
Фото: minsvyaz.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять норму об исключении движимого имущества юрлиц из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

Норму оформили в качестве поправки правительства РФ к законопроекту, уточняющему порядок налогообложения контролируемых сделок, передает ТАСС. Соответствующий законопроект комитет рекомендовал к принятию во втором чтении.

Кроме того, поправками также был продлен мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) и присоединение новых участников к уже существующим консолидированным группам налогоплательщиков.

Поправки ограничат применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, который зачисляется в бюджеты субъектов России, — пониженные ставки могут применяться до 1 января 2022 года, при этом они могут быть повышены законами субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует упростить возмещение НДС с 2019 года.

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