В РФ на 100 тыс. детей приходится более 221 тыс. заболеваний — Минздрав

В России в среднем на 100 тыс. детей до 14 лет приходится 221,1 тыс. заболеваний.

Как пишет RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ, меньше всего дети болеют в Чечне — там на 100 тыс. детского населения приходится 62,9 тыс. недугов.

Далее следуют Кабардино-Балкария (115,7 тыс.), Тыва (125 тыс.), Адыгея (132,9 тыс.) и Бурятия (141,1 тыс.).

Наибольшее число болезней среди детей до 14 лет отмечается в Ненецком АО (352,1 тыс.), Чукотском АО (349,4 тыс.), Карелии (337 тыс.), Коми (335,5 тыс. ) и Архангельской области (333,8 тыс.).

Ранее сообщалось, что самым «больным» регионом в РФ стал Алтайский край.