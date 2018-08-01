Самым «больным» регионом в РФ стал Алтайский край
По итогам 2017 года в Алтайском крае зафиксировано больше всего болезней на 100 тыс. населения — 253 429,5 заболеваний. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.
Далее идут следуют Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Коми (230 230,4).
Меньше всего болезней найдено в Кабардино-Балкарии (95 473,8), Чечне (112 108,9), Курской области (115 123,6), Тыве (115 621,4) и Астраханской области (115 921,2).
В среднем же по России на 100 тыс. человек приходится 161 776 заболеваний.
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