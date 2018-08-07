Роспотребнадзор обнаружил санитарные нарушения в 87% медучреждений Татарстана

Роспотребнадзор с начала 2018 года выявил около 4 тыс. нарушений санитарно-эпидемиологических требований в медицинских учреждениях Татарстана. Несоответствия выявлены в 87% от общего числа больниц.

По итогам проверок, проведенных в первом полугодии, вынесено 629 постановлений об административном правонарушении, в том числе 121 в отношении юридических лиц и 473 в отношении должностных лиц, говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор направил в суды 75 исков в отношении медучреждений, в том числе против пяти частных клиник из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Большая часть поликлиник не исполнила требования ведомства в установленные сроки.



Ранее стало известно, что ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи для мониторинга нарушений.