ОНФ создаст интерактивную карту доступности медпомощи для мониторинга нарушений

Общероссийский народный фронт (ОНФ) создаст карту для контроля за исполнением поручения президента об обеспечении доступности медицинской помощи для граждан в населенных пунктах, где проживает менее 2 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На портале, где будет размещена карта, граждане смогут сообщать о проблемах оказания медпомощи, о нарушениях в проведении закупок товаров, работ и услуг в части строительства и ввода в эксплуатацию новых медицинских организаций, а также о потребности в новых медучреждениях в населенных пунктах численностью до 2 тыс. человек, передает РТ.

После получения этой информации активисты ОНФ проведут рейды. В случае выявления нарушений они направят письма в органы исполнительной власти и в надзорные структуры.

Ранее Правительство РФ выделило из Резервного фонда около 3,5 млрд рублей на развитие медицины в сельской местности.