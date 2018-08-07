Противники Тюрина будут судиться из-за регистрации экс-главы Ижевска

Накануне бывший глава Ижевска Юрий Тюрин был зарегистрирован Октябрьской ТИК в качестве кандидата в депутаты городской думы. Однако политтехнолог Сергей Антонов, являющийся членом комиссии с правом совещательного голоса, выступил против решения ТИК.

Он намерен подать в суд иск о признании решения недействительным.

«Я считаю, что решение было принято с грубейшими нарушениями законодательства», — рассказал он корреспонденту «Реального времени».

Он пояснил, что комиссия обнаружила 11 некорректных подписей из 123. Сам же Антонов уверен, что забраковать следовало еще семь подписей. Тогда бы допустимое количество брака было превышено и Тюрин лишился бы права избираться в гордуму.

Напомним, что «Реальное время» еще на прошлой неделе писало, что бывший глава администрации Ижевска будет допущен на выборы.