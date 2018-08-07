Поставщик московского Кремля подал иск на 1 млн рублей против компании «Челны-Мясо»

Торговый дом «Кремлевский» управления делами президента РФ подал иск в Арбитражный суд Республики Татарстан против ООО «Челны-Мясо».

Государственное предприятие требует прекратить использование обозначения «Кремлевская» на продукции компании, а также требует взыскать 960 тыс. рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак, говорится в материалах арбитража.

Заявитель считает, что обозначение продукции «Кремлевская» сходно до степени смешения с торговым знаком «Кремлевский».

Предварительное судебное заседание назначено в Арбитражном суде РТ на 11 сентября 2018 года.

Ранее ООО «Челны-Мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». После этого была начата проверка, а комитет по стандарту «халяль» ЦРО ДУМ РТ лишил «Челны-Мясо» сертификата соответствия.

