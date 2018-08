Facebook запрашивает у банков данные о счетах пользователей — СМИ

Социальная сеть Facebook вела переговоры с крупнейшими банками США с просьбой поделиться данными банковских счетов пользователей для возможного развития нового функционала приложения.



«Facebook все больше хочет быть платформой, где люди будут покупать и продавать товары и услуги, помимо общения с друзьями. За последний год компания обсудила с JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и U.S. Bancorp возможные функции для клиентов этих банков», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Новая функция должна была показывать пользователям баланс их банковского счета и предупреждать о попытках мошенничества. По данным других источников, соцсеть запросила у банков информацию, где их клиенты совершают покупки по картам.

Отмечается, что один из банков уже прекратил переговоры с компанией по этой теме из-за опасений утечки данных.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж. Кроме того, инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга.