Facebook заявил об утечке данных 87 миллионов пользователей

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica предположительно в 2013 году незаконным путем получила персональные данные не 50 млн, а 87 млн пользователей.

«В целом мы полагаем, что данные 87 млн человек — в основном из США — возможно, были переданы Cambridge Analytica», — передают «Ведомости» со ссылкой на Facebook…

Cambridge Analytica получила персональные данные пользователей от профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана. Британская компания использовала их для создания алгоритма, выявляющего предпочтения избирателей. При помощи разработанного на основе алгоритма приложения во время президентской кампании в США осуществлялась адресная рекламная рассылка.

Напомним, до этого в Facebook было обнаружено хищение личных данных 50 миллионов пользователей соцсети.

Ранее стало известно, что Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований).