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Инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга

14:22, 27.06.2018
Инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга
Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения должностей главы и гендиректора.

Шесть акционеров, вложившие в компанию в общей сложности около $3 млрд, заявили, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышел на биржу, передает «Коммерсант» со ссылкой на Business Insider.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.

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