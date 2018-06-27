Инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Инвесторы Facebook потребовали отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения должностей главы и гендиректора.

Шесть акционеров, вложившие в компанию в общей сложности около $3 млрд, заявили, что недовольство методами управления компанией достигло пика с 2012 года, когда Facebook вышел на биржу, передает «Коммерсант» со ссылкой на Business Insider.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. После чего компанию уже покинул вице-президент по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж.