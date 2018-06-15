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Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей

02:28, 15.06.2018
Вице-президент Facebook уволился после скандала с данными пользователей
Фото: pixabay.com

Вице-президент американской компании Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж объявил о своей отставке.

Шрейдж курировал меры, которая принимала компания в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи посторонним организациям персональных данных пользователей социальной сети, передает ТАСС со ссылкой на Шрейджа.

По его словам, глава компании Марк Цукерберг предложил ему повременить с уходом из Facebook на время передачи дел приемнику. Новый вице-президент пока не выбран.

Отмечается, что Шрейдж согласился в дальнейшем выполнять функции советника при руководстве компании.

Напомним, Facebook признал утечку данных 87 млн пользователей через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica.

ТехнологииТелекоммуникации
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