Россиянам не стоит опасаться резкого роста платежей за услуги ЖКХ — Минстрой РФ
Россиянам не стоит опасаться роста платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
«Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с Министерством экономического развития, как повышение НДС повлияет на услуги. Но я думаю, что мы с вами знаем, что граждане у нас защищены от роста платы. Поэтому даже если это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее Минэкономразвития России предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС.ОбществоВласть
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