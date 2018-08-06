Россиянам не стоит опасаться резкого роста платежей за услуги ЖКХ — Минстрой РФ

Россиянам не стоит опасаться роста платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

«Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с Министерством экономического развития, как повышение НДС повлияет на услуги. Но я думаю, что мы с вами знаем, что граждане у нас защищены от роста платы. Поэтому даже если это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее Минэкономразвития России предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС.