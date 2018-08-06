Адель Вафин назначен медицинским директором ГК «Медси»

Бывший глава Минздрава РТ Адель Вафин с 23 июля назначен исполняющим обязанности медицинского директора ГК «Медси» (входит в АФК «Система»).

Ранее эту должность занимал Павел Богомолов. С 20 июля он покинул компанию, пишет «Медвестник».

Напомним, что 14 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил Вафина в отставку с поста министра здравоохранения. Позже он был назначен советником ректора КФУ. В июле стало известно об уходе Вафина в АФК «Система».