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Адель Вафин назначен медицинским директором ГК «Медси»

16:54, 06.08.2018
Адель Вафин назначен медицинским директором ГК «Медси»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший глава Минздрава РТ Адель Вафин с 23 июля назначен исполняющим обязанности медицинского директора ГК «Медси» (входит в АФК «Система»).

Ранее эту должность занимал Павел Богомолов. С 20 июля он покинул компанию, пишет «Медвестник».

Напомним, что 14 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов отправил Вафина в отставку с поста министра здравоохранения. Позже он был назначен советником ректора КФУ. В июле стало известно об уходе Вафина в АФК «Система».

ОбществоМедицина Татарстан
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