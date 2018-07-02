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Адель Вафин уйдет из КФУ в АФК «Система» — СМИ

19:41, 02.07.2018 1
Адель Вафин уйдет из КФУ в АФК «Система» — СМИ
Фото: kpfu.ru

Экс-министр здравоохранения, советник ректора Казанского Федерального университета (КФУ) Адель Вафин уйдет из университета.

Предполагается, что Вафин займет должность в медицинском кластере АФК «Система». При этом, он планирует в дальнейшем продолжать сотрудничать с КФУ, сообщает студенческий телеканал Univer.

Напомним, Вафин был назначен советником ректора КФУ в феврале текущего года. На посту он должен был курировать вопросы, связанные с медицинским образованием и исследованиями вуза. Эксперты предположили, что назначение, пусть не на самую высокую должность, в свете скандала перед отставкой должно было реабилитировать Вафина.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    Туда им дорога...!В КФУ собрались проштравившиеся перед президентом и республикой. Г-а Сафиуллин and etc.
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