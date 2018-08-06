Сбербанк собирается обанкротить подмосковный «Интерскол» вслед за елабужским

Среднерусский банк Сбербанка подал в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве АО «Интерскол» из Московской области. Сумма требований составляет 1,18 млрд рублей.

Как следует из картотеки арбитражных дел, суд принял иск и назначил заседание на 25 сентября.

Отметим, что Сбербанк также подал иск о банкротстве «Интерскол-Алабуга» на аналогичную сумму в 1,18 млрд рублей.