В июле продажи автомобилей в РФ выросли на 10,6%, до 143,4 тыс. машин

В июле 2018 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России составили 143 452 машины. Это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, лидером по продажам автомобилей вновь стал АвтоВАЗ, реализовавший 29 389 автомобилей.

Далее идут Kia (18 508 машин), Hyundai (14 364), Renault (10 518), Toyota (9 737), Volkswagen (8 611), Skoda (6 616), Nissan (5 961), ГАЗ (5 068) и Ford (3 868).



Всего по итогам семи месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 17%, до 992 673 автомобилей.



Ранее сообщалось, что по итогам июня 2018 года продажи автомобилей в мире составили 8,3 млн штук. Это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.