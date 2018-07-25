В июне продажи автомобилей в мире выросли на 4%

По итогам июня 2018 года продажи автомобилей в мире составили 8,3 млн штук. Это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Больше всего машин было продано в Китае и США — 2,2 и 1,5 млн. Далее идут США (1,5 млн; +5,4%).

В странах Западной Европы дилеры реализовали 1,6 млн автомобилей, в Восточной — 382,5 тыс.



За первое полугодие этого года реализация была на уровне 48,2 млн машин (+3,5%), передает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.



Ранее сообщалось, что с 16 июня по 15 июля 22 компании подняли цены на автомобили в России.