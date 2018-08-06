На допвыборы в Казгордуму зарегистрировано девять кандидатов

На дополнительные выборы депутатов Казанской городской думы по Северному и Арбузовскому одномандатным избирательным округам зарегистрированы девять кандидатов. Об этом рассказал на «деловом понедельнике» председатель Избирательной комиссии Казани Фарит Гараев.

Так, по Северному избирательному округу №1 зарегистрировано пять кандидатов, четверо из них выдвинуты региональными отделениями КПРФ, «Справедливой России», партии «Коммунисты России» и ЛДПР, еще один кандидат является самовыдвиженцем. По Арбузовскому избирательному округу №21 зарегистрировано четыре кандидата. Трое из них представляют КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР, один кандидат — самовыдвиженец, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что 9 сентября в Казани пройдут дополнительные выборы депутатов Казгордумы третьего созыва. Это связано с досрочным сложением полномочий депутатов Владислава Кадырова и Дмитрия Анисимова.