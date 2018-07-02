Допвыборы в Казгордуму пройдут 9 сентября

9 сентября в Казани пройдут дополнительные выборы депутатов Казгордумы третьего созыва. Это связано с досрочным сложением полномочий депутатов Владислава Кадырова и Дмитрия Анисимова.

Прием документов от кандидатов продлится до 30 июля. С 11 августа до 8 сентября будет проходить агитационный период, передает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что дополнительные выборы в Госсовет РТ назначили на 2 сентября.