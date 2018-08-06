«Уфа» примет «Анжи», закрывая 2 тур чемпионата РПЛ

В понедельник, 6 августа завершится второй тур чемпионата Российской премьер-лиги по футболу сезона 2018/2019. В заключительном матче в Уфе «горожане» примут махачкалинский «Анжи».

Гости испытывают финансовые трудности, однако на матч в столицу Башкортостана прилететь смогут из Подольска, где готовятся к матчу с «Уфой».

В первом туре «Анжи» вырвал победу в Екатеринбурге у «Урала» — 1:0.

«Уфа» на старте турнира разделила очки с действующим чемпионом «Локомотивом», сыграв вничью 0:0 с ним на домашней арене.

Помимо чемпионата, уфимцам приходится отстаивать честь России в Лиге Европы. Свой предыдущий поединок «Уфа» провела в Словении, где в ответном матче 2 квалификационного раунда ЛЕ сыграла вничью 1:1 с местным «Домжале», что позволило пройти дальше за счет мяча на чужом поле (в первом матче в Уфе была ничья — 0:0).

Начало сегодняшнего поединка в Уфе — в 17.30 мск.

