«Уфа» узнает своего возможного следующего соперника по Лиге Европы в понедельник
В понедельник, 6 августа, ФК «Уфа» узнает своего возможного соперника в последнем предварительном раунде Лиги Европы.
В случае успешного результата с командой из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в заключительном, 3-м, квалификационном раунде, «Уфе» в 4 корзине может достаться один из победителей следующих пар:
«Витесс» (Голландия) — «Базель» (Швейцария)
ЦСКА София (Болгария) — «Копенгаген» (Дания)
«Глазго» Рейнджерс (Шотландия) — «Марибор» (Словения)
«Хайдук» (Хорватия) — «Стяуа» (Румыния).
Начало жеребьевки — в 17.30 по уфимскому времени. Матчи раунда плей-офф состоятся 23 и 30 августа.
Напомним, во 2 раунде «Уфа» была сильнее словенского «Домжале».
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