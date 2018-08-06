«Уфа» узнает своего возможного следующего соперника по Лиге Европы в понедельник

В понедельник, 6 августа, ФК «Уфа» узнает своего возможного соперника в последнем предварительном раунде Лиги Европы.



В случае успешного результата с командой из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в заключительном, 3-м, квалификационном раунде, «Уфе» в 4 корзине может достаться один из победителей следующих пар:

«Витесс» (Голландия) — «Базель» (Швейцария)

ЦСКА София (Болгария) — «Копенгаген» (Дания)

«Глазго» Рейнджерс (Шотландия) — «Марибор» (Словения)

«Хайдук» (Хорватия) — «Стяуа» (Румыния).

Начало жеребьевки — в 17.30 по уфимскому времени. Матчи раунда плей-офф состоятся 23 и 30 августа.

Напомним, во 2 раунде «Уфа» была сильнее словенского «Домжале».

