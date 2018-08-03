«Уфа» обыграла «Домжале» по-словенски жестко и обидно
«Горожане» идут дальше по европейской тропе
Третьей серией старта сезона для ФК «Уфа» стала вторая за последнюю неделю встреча со словенским «Домжале». Соперник к этому моменту провел уже пять официальных матчей, два из которых — в национальном чемпионате, где он лидирует. Ни тот, ни другой коллектив пока не испытывали горечи поражений, но после их очного поединка в Словении кто-то должен был проиграть. О том, как этим «кем-то» чудом не стала «Уфа» — в материале «Реального времени».
Словенские лидеры
Итак, ни «Уфа», ни «Домжале» пока не уходили с поля побежденными в стартовавшем не так давно сезоне 2018/2019. Словенцы успели пройти первый барьер Лиги Европы в лице боснийского ФК «Широки Бриег», ни разу не выиграв, — 2:2 и 1:1, а также закрепиться на первой позиции в чемпионате Словении. В домашнем турнире у «желтых» все пока складывается удачно — соперники даже помогают, забивая в свои ворота, как это случилось в стартовом поединке против «Кршко» — 2:0. Во второй игре «Домжале» дома уверенно расправились с «Рудар Веленье» — 3:1, дублем отметился Сенияд Ибричич, отличавшийся когда-то и за московский «Локомотив». Еще один гол записал на свой счет Тончи Муян, забивший в первой игре чемпионата. А вот в Лиге Европы «домжальцы» между этими двумя успешными матчами не забивали. Напомним, первый поединок в Уфе завершился нулевой ничьей.
Без VARа нет навара
«Уфа», помимо упомянутой безголевой встречи с «Домжале», успела сыграть важнейший стартовый матч внутреннего первенства против действующего чемпиона России «Локомотива». И в этом поединке голов забито не было — зато было раза в три больше желания, моментов и драматизма. «Уфе» помогла не оказаться в роли отыгрывающейся стороны судейская бригада во главе с Вилковым, с которым уфимцы обычно не выигрывают. В отсутствие глазастого помощника VAR помощник главного судьи не засчитал правильный гол Эдера, зафиксировав офсайд.
Юрий Семин, уходя с пресс-конференции в смешанных чувствах, хотя и пожелал «Уфе» пройти в следующий раунд Лиги Европы, выразил надежду, что и виновных в этом матче накажут. «Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесет наказание. Но самое главное — моменты у нас есть. VAR? Нужно было внедрять его еще в этом сезоне. Все будет честнее и четче, и не будет разных склок», — заявил на следующий день наставник «Локомотива».
«Кто возьмет «билетов» пачку...»
«Уфа» же в этой битве с чемпионом, выдав свой лучший матч этого лета, вскрыла еще одну свою возможную проблему, очень важную перед «ответкой» в Домжале, — исполнение пенальти. Понятно, что на тренировках, возможно, все попадают хорошо, но в официальных встречах с 11-метровой отметки «горожане» бьют нечасто, можно сказать, даже крайне редко. А потому Слай, заработавший пенальти на 94-й минуте, не сказать что пробил плохо (куда хуже били Смолов и Марио Фернандес хорватам на ЧМ-2018), но обмануть еще одного «сборника» Гилерме не смог. Газизов схватился за голову в вип-ложе, а Геркус порадовался такому неожиданному подарку на день рождения. Главный же тренер «Уфы» Сергей Томаров отвернулся, по его словам, в момент удара нигерийского наконечника уфимцев. Перед выездом в Словению Сергей Александрович обещал подумать над этой проблемой. Ведь в случае повторения нулей на словенском поле все решала «футбольная лотерея» там же.
Грозные карлики и защитники Родины
Тем временем, определился соперник уфимско-словенской пары в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В противостоянии никому не ведомого люксембургского «Прогрес Нидеркорна» (хотя клубу 99 лет) и более известного в футбольных кругах венгерского «Гонведа» в первом матче зрители увидели упорную борьбу. Венгры на домашнем стадионе сумели-таки в концовке матча дожать вторую по итогам прошлого сезона команду Люксембурга — 1:0.
В ответной встрече в Нидеркорне (городке, население которого, наверное, спокойно уместится на втором по величине уфимском стадионе «Динамо») венгерские «защитники Родины» с самого начала принялись за осаду ворот хозяев. Но люксембуржцы внимательно и спокойно оборонялись. А на 21-й минуте молодой бельгиец Майрон де Альмейда красиво пробил слета, и защитник «Гонведа», прерывая полет мяча, стал автором рикошета прямо по центру ворот — 1:0. Счет по итогам двух матчей стал равным. Венгры и в дальнейшем имели территориальное преимущество, а «прогресивные» очень остро контратаковали. На 84-й минуте хозяева дождались своего шанса и удвоили преимущество. Этого хватило, чтобы отправить за борт турнира более именитого соперника. Так что победителя пары «Домжале» — «Уфа» ждала экскурсия в Люксембург.
На встречных курсах
Стартовый состав «Уфы» мало чем отличался от того, что вышел на поле против «Локомотива». Разве только появление Табидзе и Живоглядова на правом фланге внесло коррективы в привычные сочетания. Запас выглядел устрашающе: вратарь Шелия, центрообразующий Карп и защитники Сухов, Пуцко, Засеев и Аликин. То есть на Ванека, Кротова и Сысуева в грядущей битве рассчитывать не приходилось.
Сдержав дежурный порыв хозяев в первые 5 минут, уфимцы принялись искать подходы к воротам «желтых» на «Спортивном Парке». На стадионе вместимостью чуть более 3 тысяч зрителей отчетливо были слышны уфимские фанаты, добравшиеся до Домжале (среди них была и лидер «Женского сектора» Катарина Душанбаева). На 11-й минуте уфимец Пауревич имел шанс открыть счет после розыгрыша третьего углового в этом матче. Но и хозяева помнили, где находятся: на 21-й минуте Муян едва не попал в левый угол ворот Беленова, свободно пробив метров с 20. После этого словенцы на 10 минут закрыли башкирских ребят в их штрафной, но обошлось. А на 31-й минуте сначала Обляков не попал в ворота после передачи Слая, а затем Йокич не смог замкнуть прострел самого Ивана на дальней штанге. Тут же Обляков опять пробил неточно — чуть выше.
Игра смотрелась и вроде бы начала раскручиваться, но пыл бойцов остудил перерыв.
Какая «свадьба» без Бояна?!
Второй тайм начался с большой неприятности для «Уфы» — Ловро Бизяк на 50-й минуте открыл счет. «Девятка» словенцев в этом моменте спокойно расстреливала ворота Беленова на первый взгляд из офсайда. Видимо, вернулся бумерангом тот незасчитанный гол «Локо». Томаров последовательно снял с игры Живоглядова, Фатая и Облякова, выпустив вместо них Сухова, Засеева и Карпа соответственно. Однако голевые моменты после этого пропали напрочь — но только не у хозяев.
Но буквально на ровном месте уфимцам улыбнулась удача. На 87-й минуте их капитан Боян Йокич пробил аккуратно, сильно и точно в левый угол ворот «Домжале». По закону детективного жанра: словенец — землякам, 1:1.
Домжальцам, по сути, не удалось устроить последний штурм. «Уфа» с большой натугой проходит в следующий раунд, но это только усиливает терпкий вкус маленькой и одновременно большой победы. «Домжале» удалось дожать его же ничейным оружием. В третьем круге «Уфа» — фаворит на фоне оппонента-карлика.
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