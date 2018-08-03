«Уфа» обыграла «Домжале» по-словенски жестко и обидно

«Горожане» идут дальше по европейской тропе

Третьей серией старта сезона для ФК «Уфа» стала вторая за последнюю неделю встреча со словенским «Домжале». Соперник к этому моменту провел уже пять официальных матчей, два из которых — в национальном чемпионате, где он лидирует. Ни тот, ни другой коллектив пока не испытывали горечи поражений, но после их очного поединка в Словении кто-то должен был проиграть. О том, как этим «кем-то» чудом не стала «Уфа» — в материале «Реального времени».

Словенские лидеры



Итак, ни «Уфа», ни «Домжале» пока не уходили с поля побежденными в стартовавшем не так давно сезоне 2018/2019. Словенцы успели пройти первый барьер Лиги Европы в лице боснийского ФК «Широки Бриег», ни разу не выиграв, — 2:2 и 1:1, а также закрепиться на первой позиции в чемпионате Словении. В домашнем турнире у «желтых» все пока складывается удачно — соперники даже помогают, забивая в свои ворота, как это случилось в стартовом поединке против «Кршко» — 2:0. Во второй игре «Домжале» дома уверенно расправились с «Рудар Веленье» — 3:1, дублем отметился Сенияд Ибричич, отличавшийся когда-то и за московский «Локомотив». Еще один гол записал на свой счет Тончи Муян, забивший в первой игре чемпионата. А вот в Лиге Европы «домжальцы» между этими двумя успешными матчами не забивали. Напомним, первый поединок в Уфе завершился нулевой ничьей.

Без VARа нет навара



«Уфа», помимо упомянутой безголевой встречи с «Домжале», успела сыграть важнейший стартовый матч внутреннего первенства против действующего чемпиона России «Локомотива». И в этом поединке голов забито не было — зато было раза в три больше желания, моментов и драматизма. «Уфе» помогла не оказаться в роли отыгрывающейся стороны судейская бригада во главе с Вилковым, с которым уфимцы обычно не выигрывают. В отсутствие глазастого помощника VAR помощник главного судьи не засчитал правильный гол Эдера, зафиксировав офсайд.

Юрий Семин, уходя с пресс-конференции в смешанных чувствах, хотя и пожелал «Уфе» пройти в следующий раунд Лиги Европы, выразил надежду, что и виновных в этом матче накажут. «Мы забили один гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесет наказание. Но самое главное — моменты у нас есть. VAR? Нужно было внедрять его еще в этом сезоне. Все будет честнее и четче, и не будет разных склок», — заявил на следующий день наставник «Локомотива».

«Уфа», помимо безголевой встречи с «Домжале», успела сыграть важнейший стартовый матч внутреннего первенства против действующего чемпиона России «Локомотива». Фото fclm.ru



«Кто возьмет «билетов» пачку...»



«Уфа» же в этой битве с чемпионом, выдав свой лучший матч этого лета, вскрыла еще одну свою возможную проблему, очень важную перед «ответкой» в Домжале, — исполнение пенальти. Понятно, что на тренировках, возможно, все попадают хорошо, но в официальных встречах с 11-метровой отметки «горожане» бьют нечасто, можно сказать, даже крайне редко. А потому Слай, заработавший пенальти на 94-й минуте, не сказать что пробил плохо (куда хуже били Смолов и Марио Фернандес хорватам на ЧМ-2018), но обмануть еще одного «сборника» Гилерме не смог. Газизов схватился за голову в вип-ложе, а Геркус порадовался такому неожиданному подарку на день рождения. Главный же тренер «Уфы» Сергей Томаров отвернулся, по его словам, в момент удара нигерийского наконечника уфимцев. Перед выездом в Словению Сергей Александрович обещал подумать над этой проблемой. Ведь в случае повторения нулей на словенском поле все решала «футбольная лотерея» там же.

Грозные карлики и защитники Родины



Тем временем, определился соперник уфимско-словенской пары в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В противостоянии никому не ведомого люксембургского «Прогрес Нидеркорна» (хотя клубу 99 лет) и более известного в футбольных кругах венгерского «Гонведа» в первом матче зрители увидели упорную борьбу. Венгры на домашнем стадионе сумели-таки в концовке матча дожать вторую по итогам прошлого сезона команду Люксембурга — 1:0.

В ответной встрече в Нидеркорне (городке, население которого, наверное, спокойно уместится на втором по величине уфимском стадионе «Динамо») венгерские «защитники Родины» с самого начала принялись за осаду ворот хозяев. Но люксембуржцы внимательно и спокойно оборонялись. А на 21-й минуте молодой бельгиец Майрон де Альмейда красиво пробил слета, и защитник «Гонведа», прерывая полет мяча, стал автором рикошета прямо по центру ворот — 1:0. Счет по итогам двух матчей стал равным. Венгры и в дальнейшем имели территориальное преимущество, а «прогресивные» очень остро контратаковали. На 84-й минуте хозяева дождались своего шанса и удвоили преимущество. Этого хватило, чтобы отправить за борт турнира более именитого соперника. Так что победителя пары «Домжале» — «Уфа» ждала экскурсия в Люксембург.

Стартовый состав «Уфы» мало чем отличался от того, что вышел на поле против «Локомотива». Фото fcufa.pro

На встречных курсах

Стартовый состав «Уфы» мало чем отличался от того, что вышел на поле против «Локомотива». Разве только появление Табидзе и Живоглядова на правом фланге внесло коррективы в привычные сочетания. Запас выглядел устрашающе: вратарь Шелия, центрообразующий Карп и защитники Сухов, Пуцко, Засеев и Аликин. То есть на Ванека, Кротова и Сысуева в грядущей битве рассчитывать не приходилось.

Сдержав дежурный порыв хозяев в первые 5 минут, уфимцы принялись искать подходы к воротам «желтых» на «Спортивном Парке». На стадионе вместимостью чуть более 3 тысяч зрителей отчетливо были слышны уфимские фанаты, добравшиеся до Домжале (среди них была и лидер «Женского сектора» Катарина Душанбаева). На 11-й минуте уфимец Пауревич имел шанс открыть счет после розыгрыша третьего углового в этом матче. Но и хозяева помнили, где находятся: на 21-й минуте Муян едва не попал в левый угол ворот Беленова, свободно пробив метров с 20. После этого словенцы на 10 минут закрыли башкирских ребят в их штрафной, но обошлось. А на 31-й минуте сначала Обляков не попал в ворота после передачи Слая, а затем Йокич не смог замкнуть прострел самого Ивана на дальней штанге. Тут же Обляков опять пробил неточно — чуть выше.

Игра смотрелась и вроде бы начала раскручиваться, но пыл бойцов остудил перерыв.



Какая «свадьба» без Бояна?!

Второй тайм начался с большой неприятности для «Уфы» — Ловро Бизяк на 50-й минуте открыл счет. «Девятка» словенцев в этом моменте спокойно расстреливала ворота Беленова на первый взгляд из офсайда. Видимо, вернулся бумерангом тот незасчитанный гол «Локо». Томаров последовательно снял с игры Живоглядова, Фатая и Облякова, выпустив вместо них Сухова, Засеева и Карпа соответственно. Однако голевые моменты после этого пропали напрочь — но только не у хозяев.

На 87-й минуте их капитан Боян Йокич пробил аккуратно, сильно и точно в левый угол ворот «Домжале». Фото fcufa.pro

Но буквально на ровном месте уфимцам улыбнулась удача. На 87-й минуте их капитан Боян Йокич пробил аккуратно, сильно и точно в левый угол ворот «Домжале». По закону детективного жанра: словенец — землякам, 1:1.

Домжальцам, по сути, не удалось устроить последний штурм. «Уфа» с большой натугой проходит в следующий раунд, но это только усиливает терпкий вкус маленькой и одновременно большой победы. «Домжале» удалось дожать его же ничейным оружием. В третьем круге «Уфа» — фаворит на фоне оппонента-карлика.