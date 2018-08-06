Япония выразила протест России из-за размещения истребителей Су-35С на Итурупе

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп истребителей Су-35С. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

По его словам, действия Москвы «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления».

Вместе с тем Суга подчеркнул, что правительство Японии продолжит вести плотный и активный диалог с российской стороной для решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов и заключения мирного договора, передает ТАСС.

Ранее Япония выражала России протест из-за конфискации спутниковых телефонов, а также из-за прокладки оптоволокна на Курилах.