Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов на Курилах

Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японских чиновников и журналистов во время посещения Южных Курил 22—23 июля. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей», — цитирует генсека японского правительства Kyodo.



По словам Суги, протест был передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, а также представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии. Он также отметил, что это не первый случай конфискации электронного оборудования и спутниковых телефонов.



Напомним, что в прошлом месяце Япония выражала протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы.