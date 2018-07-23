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Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов на Курилах

08:45, 23.07.2018
Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов на Курилах
Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у японских чиновников и журналистов во время посещения Южных Курил 22—23 июля. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей», — цитирует генсека японского правительства Kyodo.

По словам Суги, протест был передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, а также представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии. Он также отметил, что это не первый случай конфискации электронного оборудования и спутниковых телефонов.

Напомним, что в прошлом месяце Япония выражала протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы.

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