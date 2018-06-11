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Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

10:58, 11.06.2018
Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы
Фото: wikipedia.org / Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia

Прокладка оптоволоконного кабеля от Сахалина в направлении Курильских островов противоречит позиции Японии и вызывает глубокое сожаление. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

«По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении вопроса принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора», — приводит слова Генсека правительства Японии «РИА Новости».

Напомним, что в феврале Япония выражала протест России из-за военных учений на Курилах.

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