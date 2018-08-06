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В Египте строители обнаружили новую статую Сфинкса

06:59, 06.08.2018
В Египте строители обнаружили новую статую Сфинкса
Фото: ru.wikipedia.org / Hamish2k

В египетском Луксоре рабочие во время ремонта дороги обнаружили под землей новую статую Сфинкса. Об этом сообщил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

По его словам, статуя имеет форму льва с человеческим лицом подобную Сфинксу в Гизе.

Специалисты не спешат извлекать находку из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений, передают «РИА Новости».

Сфинкс в Гизе был создан по приказу Хефрена, фараона Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н. э.). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Ранее в египетском Луксоре нашли две гробницы возрастом около 3,5 тысячи лет.

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