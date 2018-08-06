Минтранс РФ обяжет авиакомпании платить компенсации до $400 за овербукинг

Минтранс отказался от предложений авиаперевозчиков провести легализацию овербукинга. Вместо этого будут внесены в законодательство положения об ответственности авиакомпаний в части компенсационных выплат пострадавшим пассажирам.

Предварительно компенсация за намеренную продажу большего числа авиабилетов, чем мест в самолете, составит от $200 до $400 на международных рейсах и от 8 тыс. до 20 тыс. рублей на внутренних линиях в зависимости от дальности полета. Также по выбору пассажира ему должны будут на месте вернуть деньги за билет или предложить удобное время вылета.

Кроме того, пассажиру предложат повышение класса обслуживания в самолете, оплату номера в гостинице, питание и другие услуги, пишут «Известия».

Минтранс РФ рассчитывает подготовить и внести соответствующие поправки до конца 2018 года.

Ранее ОНФ предложил ввести штрафы для авиакомпаний до 200 тысяч рублей за овербукинг.