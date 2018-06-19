ОНФ предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг

Общероссийский народный фронт (ОНФ) внес на рассмотрение координационного совета фракции «Единая Россия» в Госдуме законопроект, который вводит административную ответственность для авиакомпаний за продажу большего количества билетов, чем мест на борту самолета (овербукинг).

Так, авиакомпании, которые отказываются перевозить пассажиров по собственной инициативе без предусмотренных на то законом обстоятельств, будут обязаны выплатить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное правонарушение штраф составит до 200 тыс. рублей.

«К ответственности будут привлекаться и недобросовестные менеджеры авиаперевозчиков. Штраф для должностных лиц авиакомпаний составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей за первое нарушение и от 15 тыс. до 30 тыс. рублей за повторное», — говорится в сообщении ОНФ.

В сентябре 2017 года стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о наказании для авиакомпаний за овербукинг, однако этого не произошло.