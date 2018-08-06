Землетрясение в Индонезии унесло жизни 82 человек

Жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии стали 82 человека.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, несколько сотен человек пострадали. Несколько тысяч были эвакуированы в безопасные места, пишет Sky News.

Очаг землетрясения магнитудой 7,0 залегал на глубине 10 км. Затем последовали повторные сейсмические толчки, магнитуда одного из которых достигла 5,6. Глава метеорологического агентства сообщил, что всего было зафиксировано около 12 афтершоков.



В Ростуризме сообщили, что сведений о пострадавших туристах из России не поступало, передает «РИА Новости».

Напомним, что в результате предыдущего землетрясения на острове Ломбок погибли 10 человек и не менее 12 пострадали.