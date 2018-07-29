В Индонезии при землетрясении погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на индонезийском острове Ломбок.

Кроме того, еще не менее 12 человек пострадали, пишет Channel News Asia со ссылкой на официальные данные.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло близ города Матарам с населением более 300 тысяч жителей. Очаг стихии залегал на глубине 7,5 км.

Спустя некоторое время в районе острова Ломбок зафиксировали еще 11 повторных толчок магнитудой до 5,7 баллов.

Неделю назад землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Ирана в провинции Керманшах. Тогда пострадали около 300 человек.