Самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ стал Hyundai Solaris

Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем стал самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ по версии издания SpeedMe.

Далее идет Peugeot-508 с 1,6-литровым бензиновым либо с 2,0-литровым дизельным двигателем. Тройку замыкает Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

В топ-5 также вошли Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.

Ранее «Реальное время» писало, что самым популярным автомобилем на вторичном рынке Казани и Перми стала LADA 2114.