Новости бизнеса

10:20 МСК
Новости раздела
Бизнес

Самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ стал Hyundai Solaris

08:55, 05.08.2018
Самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ стал Hyundai Solaris
Фото: commons.wikimedia.org / worder_242

Hyundai Solaris с 1,6-литровым двигателем стал самым надежным автомобилем на вторичном рынке в РФ по версии издания SpeedMe.

Далее идет Peugeot-508 с 1,6-литровым бензиновым либо с 2,0-литровым дизельным двигателем. Тройку замыкает Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

В топ-5 также вошли Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.

Ранее «Реальное время» писало, что самым популярным автомобилем на вторичном рынке Казани и Перми стала LADA 2114.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок