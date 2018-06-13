Самым популярным автомобилем на вторичном рынке Казани и Перми стала LADA 2114

Исследование вторичного рынка автомобилей в городах-миллионниках показало самые популярные модели по итогам января—апреля 2018 года. В Казани и Перми чаще всего продавались LADA 2114.

В столице Татарстана зафиксированы 404 сделки с «четырнадцатой». В Перми — 265, сообщает «Автостат».

В Нижнем Новгороде наиболее популярной моделью стал Ford Focus. Агентство подсчитало, что в городе было продано 334 подержанных автомобиля этой модели.

В Самаре лидером стал Renault Logan. Таких авто с пробегом в городе продан 381 экземпляр.

В Уфе лидером вторичного рынка является Daewoo Nexia. За четыре месяца отмечено 327 сделок по этому авто.

Напомним, что в мае российский автомобильный рынок вырос на 18%.