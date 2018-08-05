Новости промышленности

01:09 МСК
Новости раздела
Промышленность

Первая база НАТО на Балканах появится на юге Албании

00:32, 05.08.2018
Первая база НАТО на Балканах появится на юге Албании
Фото: pxhere.com

Албания планирует построить первую на Балканах авиабазу НАТО в городе Кучова. Инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят свыше €50 млн.

«Североатлантический совет одобрил решение построить первую авиабазу на Западных Балканах в Албании», — передает ТАСС.

По словам премьер-министра республики Эди Рамы, авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в сфере логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.

Город Кучова, в котором планируется строительство, находится в округе Берат на юге Албании. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении страны в альянс.

ПромышленностьОПК
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты