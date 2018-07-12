НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению в организацию

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении страны в альянс.

«Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствуя продвижению мира и безопасности в Афганистане. НАТО продемонстрировало, что дверь в альянс остается открытой», — цитирует Столтенберга «РИА Новости».

Он добавил, что соглашение с Грецией по переименованию страны сняло препятствие к началу переговоров.

Ранее на саммите НАТО лидеры 29 стран — членов альянса официально пригласили Македонию к вступлению в блок.