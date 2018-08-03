Дмитрий Хохлов выразил недовольство судейством матча с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов остался недоволен действиями арбитров матча с «Рубином».

«Я не доволен судейством. Все спорные моменты — в нашу сторону. Я не люблю это комментировать, однако столько срывов атаки было, но ни одной желтой карточки.

«Рубин» сложная команда. Первый тайм провели лучше, забили гол. Во втором могли забить гол. Был бы счет 2:0 было бы проще. Жаловаться на плохой результат, наверное, не стоит, но мы хотели бы победить», — приводит слова Хохлова корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Динамо».