ФАС сообщила о небольшом снижении цен на авиатопливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила небольшое снижение цен на авиатопливо в последние два месяца. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.



«Последние два месяца отмечается боковой тренд изменения цен, то есть цены не растут, они даже несколько снижаются за это время», — цитирует Голомолзина «РИА Новости».

В июне авиакомпании просили вице-премьера Максима Акимова дать указание ФАС России проанализировать ситуацию на рынке авиатоплива. Перевозчики намерены увеличить топливный сбор из-за роста оптовых цен на авиакеросин более чем на 20%. При этом билеты в пакетных турах зимой могут подорожать на 10%.