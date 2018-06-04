Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов из-за роста цен на топливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к курирующему транспорт вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на авиакеросин.



«Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в сообщении ассоциации.

Авиакомпании попросили Акимова дать указание в ФАС России проанализировать ситуацию на рынке авиатоплива и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.

В ассоциацию входят 27 ведущих российский авиакомпаний, в том числе «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Восток», «Ред Вингс», «Азур-Эйр» и прочие.

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