Авиакомпании предупредили о возможном подорожании билетов из-за роста цен на топливо
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к курирующему транспорт вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на авиакеросин.
«Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в сообщении ассоциации.
Авиакомпании попросили Акимова дать указание в ФАС России проанализировать ситуацию на рынке авиатоплива и по итогам провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.
В ассоциацию входят 27 ведущих российский авиакомпаний, в том числе «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Восток», «Ред Вингс», «Азур-Эйр» и прочие.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин может увеличить годовой уровень инфляции.БизнесТранспорт
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Перевозчикам, хоть авиа,хоть наземные деваться некуда, придется повышать стоимость перевозки,а затем все остальное по цепочке