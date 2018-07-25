S7 вслед за «Аэрофлотом» повысит топливный сбор

Авиакомпания S7 в ближайшее время повысит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах.



«Планируем повысить топливный сбор в ближайшее время на 200 рублей на внутренних рейсах», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаперевозчика.

Повышение топливного сбора рассматривает также компания «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии».

«Для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень топливного сбора. Если другие авиакомпании его увеличат, то «ЮТэйр» вынужден будет это сделать», — пояснил президент компании Павел Пермяков.

Ранее о намерении повысить топливный сбор сообщили в «Аэрофлоте». Причиной повышения топливных сборов стал рост оптовых цен на авиакеросин более чем на 20%, который произошел этой весной. В июне авиакомпании просили вице-премьера Максима Акимова дать указание в ФАС России проанализировать ситуацию на рынке авиатоплива.