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В Грузии задержали находящегося в международном розыске нижегородского депутата

18:20, 03.08.2018
В Грузии задержали находящегося в международном розыске нижегородского депутата
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правоохранители Грузии задержали депутата Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимира Глушкова. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Сейчас Генпрокуратура РФ решает вопрос об экстрадиции депутата, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, что Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно арестовал Владимира Глушкова и его брата Александра, являющегося депутатом регионального Заксобрания, еще в марте.

Оба брата подозреваются в возведении торгового центра на месте автовокзала. Ущерб от махинаций оценивается в 26,6 млн рублей.

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