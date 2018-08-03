В Грузии задержали находящегося в международном розыске нижегородского депутата

Правоохранители Грузии задержали депутата Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области Владимира Глушкова. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Сейчас Генпрокуратура РФ решает вопрос об экстрадиции депутата, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, что Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно арестовал Владимира Глушкова и его брата Александра, являющегося депутатом регионального Заксобрания, еще в марте.

Оба брата подозреваются в возведении торгового центра на месте автовокзала. Ущерб от махинаций оценивается в 26,6 млн рублей.