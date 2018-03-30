В Нижнем Новгороде суд заочно арестовал братьев Глушковых

Московский райсуд Нижнего Новгорода заочно арестовал Александра и Владимира Глушковых. Один из них является депутатом Заксобрания Нижегородской области, а второй — депутатом земского собрания Балахнинского района.

В случае экстрадиции или депортации на территорию РФ оба должны быть заключены под стражу на два месяца, передает портал «Криминальная хроника».

Следствие полагает, что братья вместе с несколькими сообщниками под видом реконструкции автостанции возвели торговый центр. Ущерб от махинаций оценивается в 26,6 млн рублей. Оба брата объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» приостановила членство Александра Глушкова в партии.