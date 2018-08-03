Алексей Потапов: «Надо вернуть свою игру к чемпионату»

Форвард «Ак Барса» Алексей Потапов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» поделился своими впечатлениями от игры и объяснил, над чем предстоит работать команде и лично ему.

— Показалось, что «Локомотив» был сегодня «свежее». «Физухи» хватило после тяжелых сборов?

— Сейчас надо делать акцент на том, как вернуть игру, в которую должны играть в чемпионате. Сейчас, как сказал тренер, нужно исправлять свои ошибки. Передачи, позиционная игра — все это надо вспомнить. А то, что тяжело, ну, конечно, сборы были непростые.

— Сегодня много пропустили с пятака. Это тоже нужно исправлять?

— Безусловно. «Ак Барс» как раз славится своей игрой в обороне. Все это вернется через работу. И у меня лично работы непочатый край: передачи, прием и все навыки, которые мы применяли в зоне нападения. Каждая игра на вес золота — работать и работать.

Напомним, сегодня «Ак Барс» в первом матче предсезонного турнира в Сочи уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4. Завтра казанцы проведут второй матч — против «Олимпийской сборной России». Начало игры в 13.00 по московскому времени.