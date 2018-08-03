Бабич может стать спецпредставителем президента РФ в Белоруссии

Полпред президента в ПФО Михаил Бабич, который претендует на должность посла в Минске, может получить статус спецпредставителя президента России Владимира Путина.



В результате этого Бабич получит дополнительные рычаги влияния. В частности, он сможет по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, а также собирать совещания с участием чиновников правительства, поясняет источник РБК.

Ранее в российской дипломатии таким статусом обладали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов на Украине.



Напомним, 21 июля кандидатуру Бабича на должность посла в Белоруссии одобрил комитет Думы по делам СНГ. Спустя несколько дней аналогичное решение по этому вопросу принял Совфед РФ. Сейчас необходимо получить агреман Белоруссии.