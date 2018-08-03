Тела убитых в ЦАР журналистов доставят в Россию в ночь на 5 августа

Тела троих российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР), доставят в Россию в ночь на 5 августа. Об этом рассказал временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.



«Тела отправляем сегодня вечером рейсом Банги — Париж. Затем рейсом Париж — Москва они прибудут в Россию, это случится уже в ночь на воскресенье, 5 августа», — цитирует Токмакова ТАСС.



В конце июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Последнему посмертно присудили премию «Лавровая ветвь» 2018 года за вклад в кинолетопись.